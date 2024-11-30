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Общество

Терапевт рассказала об опасности хурмы для некоторых людей

Хурма противопоказана пациентам с нарушениями уровня глюкозы крови. Об этом рассказала в интервью «Известиям» профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения, терапевт Оксана Пивоварова.

Уровень сахара в крови после приёма хурмы резко повышается, поэтому тем, у кого показатели не в норме – следует отказаться от употребления ягоды.

Также специалист объяснила, что в хурме, особенно в недозрелой, содержатся танины – вещества, которые регулируют жировой обмен и обладают вяжущими свойствами. При взаимодействии с белками во рту они вызывают ощущение вязкости. Даже в спелой или замороженной хурме танины всё равно присутствуют.

Врач подчеркнула, что употребление продуктов с высоким содержанием танинов противопоказано при заболеваниях слизистых оболочек. Это могут быть поражения слизистых оболочек полости рта, сухость слизистых оболочек глотки или болезни, связанные с поражением слизистых оболочек желудочно-кишечного тракта. Танины могут дополнительно раздражать истончённую и повреждённую слизистую оболочку.

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