Мастер-класс с режиссёром пройдёт в Пскове

09:28, 01 декабря 2024, ПАИ

Мастер-класс «Секреты киноискусства» пройдёт в Псковском доме молодёжи 2 декабря. Об этом ПАИ сообщили в Ресурсном центре поддержки добровольчества Псковской области.

Главным спикером станет режиссёр кино, социальных и театральных проектов, сценарист, актёр, а также преподаватель режиссуры и законов драматургии Алексей Свиридов. «Он поделится мастерством создания кино и сможет ответить на вопросы участников», – отметили центре.

Начало в 14:00. Записаться на мероприятие можно по ссылке.