Мастер-класс с режиссёром пройдёт в Пскове
Мастер-класс «Секреты киноискусства» пройдёт в Псковском доме молодёжи 2 декабря. Об этом ПАИ сообщили в Ресурсном центре поддержки добровольчества Псковской области.
Главным спикером станет режиссёр кино, социальных и театральных проектов, сценарист, актёр, а также преподаватель режиссуры и законов драматургии Алексей Свиридов. «Он поделится мастерством создания кино и сможет ответить на вопросы участников», – отметили центре.
Начало в 14:00. Записаться на мероприятие можно по ссылке.
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