Спортсмены из Псковской области завоевали четыре медали на всероссийском турнире по джиу-джитсу

09:57, 01 декабря 2024, ПАИ

Спортсмены из Псковской области завоевали четыре медали на всероссийском турнире по джиу-джитсу, который прошёл в Конакове в Тверской области. Об этом ПАИ сообщили в комитете по спорту Псковской области.

По итогам соревнований борцы команды из Псковской области Захар Лозовой и Юсуфджон Давлатов выиграли золото. Серебро на счету Руслана Щучина, а бронза у Никиты Пинаки.

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