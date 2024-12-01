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Спортсмены из Псковской области завоевали четыре медали на всероссийском турнире по джиу-джитсу

Спортсмены из Псковской области завоевали четыре медали на всероссийском турнире по джиу-джитсу, который прошёл в Конакове в Тверской области. Об этом ПАИ сообщили в комитете по спорту Псковской области.

Спортсмены из Псковской области завоевали четыре медали на всероссийском турнире по джиу-джитсу. Фото: комитет по спорту Псковской области

По итогам соревнований борцы команды из Псковской области Захар Лозовой и Юсуфджон Давлатов выиграли золото. Серебро на счету Руслана Щучина, а бронза у Никиты Пинаки.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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