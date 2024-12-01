Более 97 тысяч жителей Псковской области присоединились к мероприятиям комплекса ГТО

10:10, 01 декабря 2024, ПАИ

Более 97 тысяч жителей Псковской области присоединились к мероприятиям комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Начиная с 2015 года около 70 тысяч жителей Псковской области поучаствовали в выполнении нормативов комплекса ГТО, а около 43 тысяч из них получили знаки отличия. Свыше 28 тысяч человек удостоились таких наград за последние пять лет – более девяти тысяч сдали на нормативы на золотой знак, почти 11,5 тысячи – на серебряный и 7,7 тысячи – на бронзовый.

Отметим, что для выполнения комплекса ГТО в каждом муниципалитете была построена специальная площадка открытого типа. Это стало возможным благодаря реализации федерального и регионального проектов «Спорт – норма жизни» президентского нацпроекта «Демография». В регионе функционирует 28 центров тестирования ГТО.

Кроме того, в Псковской области ежегодно проводится пять региональных фестивалей ГТО среди всех категорий населения. Их участниками за последний пять лет стали 12 тысяч человек.

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