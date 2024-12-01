Подведены итоги чемпионата Псковской области по настольному теннису среди ветеранов

11:06, 01 декабря 2024, ПАИ

Подведены итоги чемпионата Псковской области по настольному теннису среди ветеранов, который прошёл в Пскове. Об этом сообщается в группе клуба настольного тенниса Nordman в соцсети «ВКонтакте».



Фото: клуб Nordman



Фото: клуб Nordman



Фото: клуб Nordman



Фото: клуб Nordman



Фото: клуб Nordman









В турнире приняли участие 53 спортсмена. Среди мужчин от 40 до 49 лет победу одержал член клуба Nordman Виталий Шудегов. Ещё один представитель клуба Олег Дмитриев победил среди мужчин от 50 до 59 лет. Великолучанин Василий Богданов выиграл золото среди мужчин от 60 до 64 лет. В категории «65+» победу праздновал Игорь Кущ из Себежа.

В женском зачёте выиграла представительница Пскова Наталья Партас, второе место заняла спортсменка из Гдова Анна Медведева, а замкнула лидирующую тройку теннисистка из Себежа Юлия Иванова.

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