Псковская область относится к регионам с низкой заболеваемостью ВИЧ-инфекцией – эксперт

12:57, 01 декабря 2024, ПАИ

Псковская область относится к регионам с низкой заболеваемостью ВИЧ-инфекцией. Об этом в программе «Интервью недели» на телеканале «Первый Псковский» сообщила главный внештатный инфекционист комитета по здравоохранению Псковской области Елена Карзанова.

Сейчас в Псковской области стала повышаться распространённость вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) за счёт увеличения охвата тестирования, призналась Елена Карзанова. «Мы активно выезжаем по районам области, чтобы донести людям информацию о ВИЧ-инфекции. В результате частных бесед выясняется, что имеет место очень низкая информированность не только у людей пожилого возраста, но и у молодых. Я с этим постоянно сталкиваюсь, будучи на приёмах или общаясь в быту», – сказала она.

Отметим, что сегодня, 1 декабря проходит Всемирный день борьбы со СПИДом. Полное интервью можно посмотреть в соцсетях телеканала «Первый Псковский».