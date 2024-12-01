Карантин по бешенству установили в деревне Печорского района
На некоторых территориях Печорского муниципального округа Псковской области установлен карантин по бешенству. Соответствующий и подписанный губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым указ опубликован на сайте нормативно-правовых актов Псковской области.
На части деревни Забелино Печорского муниципального округа, являющейся территорией эпизоотического очага, запрещено лечить больных восприимчивых животных, посещать названные в указе места, ввозить или вывозить восприимчивых животных, за исключением вакцинированных, перемещать группу таких животных и снимать с них шкуры.
На прилегающих к деревне Забелино территориях нельзя проводить ярмарки, связанные с перемещением и скоплением восприимчивых животных, а также вывозить их и отлавливать для вывоза в зоопарки.
Ограничения будут действовать в течение 60 дней после ликвидации последнего трупа больного животного.
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