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Общество

Карантин по бешенству установили в деревне Печорского района

На некоторых территориях Печорского муниципального округа Псковской области установлен карантин по бешенству. Соответствующий и подписанный губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым указ опубликован на сайте нормативно-правовых актов Псковской области.

Карантин по бешенству установили в деревне Печорского района. Фото: ПАИ

На части деревни Забелино Печорского муниципального округа, являющейся территорией эпизоотического очага, запрещено лечить больных восприимчивых животных, посещать названные в указе места, ввозить или вывозить восприимчивых животных, за исключением вакцинированных, перемещать группу таких животных и снимать с них шкуры.

На прилегающих к деревне Забелино территориях нельзя проводить ярмарки, связанные с перемещением и скоплением восприимчивых животных, а также вывозить их и отлавливать для вывоза в зоопарки.

Ограничения будут действовать в течение 60 дней после ликвидации последнего трупа больного животного.

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