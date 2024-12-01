Неаккуратное использование печи привело к возгоранию дома в Опочке
Нарушение правил безопасности при использовании печи привело к пожару в жилом доме в Опочке, Псковской области. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка ПАИ».
-
Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
-
Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
-
Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
-
Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
-
Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание. Пострадавших нет.
Предварительная причина возгорания – нарушение правил безопасности при эксплуатации печи.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
01 декабря 2024
Пьяный водитель застрял в автомобиле между столбом и дорожным ограждением в Псковской области