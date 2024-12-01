Неаккуратное использование печи привело к возгоранию дома в Опочке

15:00, 01 декабря 2024, ПАИ

Нарушение правил безопасности при использовании печи привело к пожару в жилом доме в Опочке, Псковской области. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка ПАИ».



Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»



Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»



Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»



Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»



Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»









Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание. Пострадавших нет.

Предварительная причина возгорания – нарушение правил безопасности при эксплуатации печи.