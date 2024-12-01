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Главный инфекционист Псковской области: В России идёт борьба со стигматизацией людей с ВИЧ

В России идёт борьба со стигматизацией людей с ВИЧ. Об этом в программе «Интервью недели» на телеканале «Первый Псковский» сообщила главный внештатный инфекционист комитета по здравоохранению Псковской области Елена Карзанова.

Елена Карзанова. Фото: ПАИ

В России наблюдается нарушение толерантности к людям с ВИЧ, заметила Елена Карзанова. «Я с 2002 года занимаюсь этой проблемой. В России сейчас выражена борьба со стигматизацией. А люди боятся, потому что они мало знают. Даже на бытовом уровне происходят такие разговоры, что диву даёшься», – сказала она.

Эксперт пояснила, что человек, инфицированный ВИЧ, может даже не знать об этом. «Эта болезнь выражается в онкологии, заболеваниях нервной системы, поражении сердечно-сосудистой системы. А люди думают, что у них «благородные» болячки. А на самом деле это вирус иммунодефицита человека, который позволяет реализоваться, например, онкологическому сценарию», – резюмировала спикер.

Отметим, что сегодня, 1 декабря, проходит Всемирный день борьбы со СПИДом. Полное интервью с Еленой Карзановой можно посмотреть в соцсетях телеканала «Первый Псковский».

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