Десятая часть псковичей рассказала, что в их компаниях были случаи увольнения после корпоратива
10 % псковичей рассказали, что в их компаниях были случаи увольнения сотрудников из-за ненадлежащего поведения на корпоративе, следует из данных опроса сервиса SuperJob.
Среди опрошенных HR-менеджеров у четырёх процентов псковичей были случаи увольнения сотрудников из-за ненадлежащего поведения на корпоративе. Из них в трёх процентах случаев работник уволился по собственному желанию, а в одном случае из ста на это повлияло руководство.
Десятая часть опрошенных работающих псковичей вспомнили о таких случаях. Среди них больше об этом высказывались мужчин и люди старше 45 лет. У 77 % сотрудников не было ни одного подобного случая.
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