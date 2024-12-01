Десятая часть псковичей рассказала, что в их компаниях были случаи увольнения после корпоратива

15:56, 01 декабря 2024, ПАИ

10 % псковичей рассказали, что в их компаниях были случаи увольнения сотрудников из-за ненадлежащего поведения на корпоративе, следует из данных опроса сервиса SuperJob.

Среди опрошенных HR-менеджеров у четырёх процентов псковичей были случаи увольнения сотрудников из-за ненадлежащего поведения на корпоративе. Из них в трёх процентах случаев работник уволился по собственному желанию, а в одном случае из ста на это повлияло руководство.

Десятая часть опрошенных работающих псковичей вспомнили о таких случаях. Среди них больше об этом высказывались мужчин и люди старше 45 лет. У 77 % сотрудников не было ни одного подобного случая.