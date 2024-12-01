Конференция по итогам работы Пушкинского заповедника прошла в Псковской области

16:16, 01 декабря 2024, ПАИ

Конференция по итогам научной работы сотрудников Пушкинского заповедника в 2024 году прошла в музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» сегодня, 1 декабря. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе организации.

На мероприятии сотрудники представили десять докладов и сообщений на актуальные для повседневной и намеченной на будущую работу музея темы.

Работу конференции вёл учёный секретарь «Михайловского» Эдуард Узенёв. Спикер отметил, что несмотря на обилие событий, связанных с празднованием 225-летия со дня рождения А.С. Пушкина, сотрудники не прекращали свою исследовательскую работу. За год музейщики на различных площадках представили 40 докладов и сообщений, что превышает показатели двух предшествующих лет. Также наблюдается рост и в количестве музейных публикаций в научных и научно-популярных изданиях.

Статьи и заметки, подготовленные к конференции, планируют опубликовать в одном из ближайших выпусков научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана».