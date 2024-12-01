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Выявленные случаи ВИЧ выросли в Псковской области на 13 процентов

Выявленные случаи людей, заражённых вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) в Псковской области, выросли на 13 процентов по сравнению с прошлым годом. Об этом в программе «Интервью недели» на телеканале «Первый Псковский» сообщила главный внештатный инфекционист комитета по здравоохранению Псковской области Елена Карзанова.

Выявленные случаи ВИЧ выросли в Псковской области на 13 процентов. Фото: сообщество «Российский Красный Крест. Псковская область» в соцсети «ВКонтакте»

В нынешнем году в Псковской области выявлено 245 случаев заражения ВИЧ-инфекцией на 100 тысяч человек. «К сожалению, мы отмечаем тот момент, что в связи увеличением охвата тестирования на ВИЧ-инфекцию у нас и выявляемость возрастает. ВИЧ – медленная инфекция, которая проявляется годами и десятилетиями. Люди узнают, что они инфицированы, чаще всего случайно по ходу какого-то оперативного вмешательства: поход к стоматологу, катаракта глаза. В итоге у них находят и вирусный гепатит, и ВИЧ-инфекцию», – сказала Елена Карзанова.

Отметим, что сегодня, 1 декабря, проходит Всемирный день борьбы со СПИДом. Полное интервью с Еленой Карзановой можно посмотреть в соцсетях телеканала «Первый Псковский».

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