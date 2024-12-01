Митрополит Матфей совершил Божественную литургию в Михайловском соборе
Митрополит Псковский и Порховский Матфей совершил Божественную литургию в Михайловском соборе сегодня, 1 декабря. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.
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Фото: пресс-служба Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря
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Фото: пресс-служба Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря
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Фото: пресс-служба Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря
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Фото: пресс-служба Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря
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Фото: пресс-служба Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря
Песнопения литургии исполнили братский хор монастыря под управлением инока Олега (Гладышева) и Архиерейский хор под управлением Марии Быковой.
За богослужением молились насельники монастыря, студенты Псково-Печерской духовной семинарии, прихожане обители и паломники.
По отпусте Литургии митрополит Матфей обратился ко всем собравшимся с Архипастырским словом.
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