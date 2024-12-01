Митрополит Матфей совершил Божественную литургию в Михайловском соборе

17:48, 01 декабря 2024, ПАИ

Митрополит Псковский и Порховский Матфей совершил Божественную литургию в Михайловском соборе сегодня, 1 декабря. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.



Фото: пресс-служба Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря



Фото: пресс-служба Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря



Фото: пресс-служба Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря



Фото: пресс-служба Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря



Фото: пресс-служба Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря









Песнопения литургии исполнили братский хор монастыря под управлением инока Олега (Гладышева) и Архиерейский хор под управлением Марии Быковой.

За богослужением молились насельники монастыря, студенты Псково-Печерской духовной семинарии, прихожане обители и паломники.

По отпусте Литургии митрополит Матфей обратился ко всем собравшимся с Архипастырским словом.