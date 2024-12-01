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Общество

«Школа должна готовить здоровых, счастливых людей»: в России намерены сократить количество уроков

Сокращение уроков может снизить нагрузку на школьников без ущерба для качества знаний, уверена первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия – За правду»). Об этом пишет ТАСС.

Фото: ПАИ

Депутат отметила, что образовательная программа «зачастую ориентирована исключительно на академические достижения, забывая о физическом и эмоциональном благополучии учащихся», что приводит к тому, что школьники испытывают хроническую усталость, стресс и проблемы со здоровьем. «Для решения этой проблемы необходимо пересмотреть подходы к образованию. Во-первых, нужно оптимизировать учебные планы так, чтобы они учитывали возрастные особенности детей и их физиологические потребности. Например, сокращение количества уроков в день может снизить нагрузку без ущерба для качества знаний», – сказала Лантратова.

Она заявила также, что в школах «следует уделять больше внимания внеучебной деятельности, которая способствует развитию творческих способностей и социальной адаптации». Лантратова отметила, что важно создать условия, при которых школьники смогут заниматься спортом, искусством, а также участвовать в различных кружках и секциях.

«Также стоит пересмотреть подход к домашним заданиям. Они должны быть направлены на закрепление материала, а не на механическое выполнение большого объёма работы. Необходимо также учитывать индивидуальные особенности каждого ученика, предоставляя возможность выбора тем и форматов выполнения заданий», – подчеркнула Лантратова.

По её мнению, в школах также следует внедрять практики, направленные на снижение стресса перед экзаменами и контрольными работами. «Это могут быть специальные тренинги управления временем и стрессом, а также консультации психологов», – считает Лантратова. По её словам, тема нагрузки и здоровья школьников «вызывает серьёзную обеспокоенность родителей и педагогов». Так, отметила депутат, современная система образования требует от детей высокой концентрации, дисциплины и самоотдачи, но «важно помнить, что школа должна готовить не только успешных учеников, но и здоровых, счастливых людей».

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил думскому комитету по просвещению обсудить с учителями, родителями и экспертами вопрос снижения нагрузки на школьников. Он сказал также, что к обсуждению необходимо пригласить профильного министра.

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