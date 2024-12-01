40 тысяч обращений жителей Псковской области обработал в этом году Центр управления регионом
40 тысяч обращений жителей Псковской области обработал в этом году Центр управления регионом, сообщил в своём телеграм-канал губернатор региона Михаил Ведерников.
В своём посте Михаил Ведерников напомнил, что Центру управления регионом Псковской области исполнилось четыре года.
«За это время ЦУР стал важным инструментом развития взаимодействия органов государственной власти и общества. Его специалисты помогают выявлять и решать проблемы, которые тревожат жителей нашей области. Только с начала года было обработано более 40 тысяч таких обращений. Об эффективности работы говорит и вовлечённость жителей в госпабликах: с начала года она выросла более чем в два раза, с 37 до 86 %», – отметил губернатор.
ЦУР не только оперативно решает вопросы жителей, но и помогает развивать цифровую грамотность, подчеркнул Михаил Ведерников. В этом году состоялось 14 образовательных мероприятий для администраторов госпабликов, чтобы повысить их навыки и сделать взаимодействие с гражданами ещё эффективнее.
«Поздравляю всю команду ЦУР с днём рождения! Благодарю за преданность делу и стремление сделать жизнь каждого жителя региона комфортнее», – написал Михаил Ведерников.
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