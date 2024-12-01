«Хотелось славы в интернете»: в Нижнем Новгороде задержана мать, издевавшаяся над младенцем в сугробе

22:03, 01 декабря 2024, ПАИ

В Нижнем Новгороде задержана мать, издевавшаяся над младенцем в сугробе, сообщает в своём телеграм-канале Следственное управление СК РФ по Нижегородской области.

Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего). «В настоящее время женщина задержана следователем СК России, ей предъявлено обвинение. В ближайшее время в отношении неё будет избрана мера пресечения», – говорится в сообщении.

Следствие сообщает, что вечером 30 ноября подозреваемая положила свою пятимесячную дочь в снег и издевалась над плачущим ребёнком. Происходящее она сняла на видео. На кадрах видно, как мать издевается над пятимесячной дочкой, которая лежит на снегу без верхней одежды и плачет. При этом женщина называет ребёнка «мразью», которая «никому не нужна». Девочку отправили в больницу.

На видео фигурантка уголовного дела заявила, что снимала своего ребёнка «ради славы в интернете». «Это была глупость с моей стороны», – добавила женщина.

Журналистам нижегородка рассказала что не хотела причинить вред своему ребёнку, а занималась закаливанием. Кроме того, сообщалось, что таким образом женщина хотела привлечь внимание отца девочки.

Известно, что в семье четверо детей, двух уже изъяли органы опеки.