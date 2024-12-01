На балет «Щелкунчик» в Большом театре можно будет попасть за 1250 рублей

22:14, 01 декабря 2024, ПАИ

Билеты на новогодний балет «Щелкунчик» будут стоить 1 250 рублей для молодых людей 14–22 лет, сообщили в Большом театре.

Стоимость билета по программам «Пушкинская карта», «Места низкой ценовой категории», «60 плюс» составит 5 000 рублей. Стоимость билета по программе «Молодёжный (14–22)» — 1 250 рублей. «Продажа билетов на этот спектакль по программе «Пушкинская карта» будет объявлена особо», — уточнили в театре.

Продажа билетов на «Щелкунчик», который состоится 17 декабря, откроется 2 декабря в 10:00 на официальном сайте театра. Полный график продаж на весь декабрь здесь. В кассах билеты продаваться не будут.

Часть билетов можно приобрести на специальном аукционе.

30 и 31 декабря «Щелкунчик» будет транслироваться более чем в 100 кинотеатрах страны, а 31 декабря (начало в 20:00) – на странице «VK-видео» в официальном сообществе Большого театра в соцсети «ВКонтакте».