Нутрициолог: Орех пекан защищает от ожирения
Ежедневное употребление ореха пекан останавливает воспалительные процессы в организме и предотвращает многие проблемы со здоровьем, в их числе ожирение печени и сахарный диабет, сообщил врач-нутрициолог Игорь Строков. Об этом пишет «Росбалт».
Специалист привёл в пример исследования учёных Texas A&M AgriLife. Эксперименты показали, что пекан защищает организм от некоторых хронических заболеваний. Также этот вид ореха модулирует липолиз жировой ткани и окислительный метаболизм в печени и мышцах скелета.
Проще говоря, пекан помогает поддерживать вес. Но при аллергии, панкреатите и ряде других заболеваний орехи есть не стоит.
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