Нутрициолог: Орех пекан защищает от ожирения

23:04, 01 декабря 2024, ПАИ

Ежедневное употребление ореха пекан останавливает воспалительные процессы в организме и предотвращает многие проблемы со здоровьем, в их числе ожирение печени и сахарный диабет, сообщил врач-нутрициолог Игорь Строков. Об этом пишет «Росбалт».

Специалист привёл в пример исследования учёных Texas A&M AgriLife. Эксперименты показали, что пекан защищает организм от некоторых хронических заболеваний. Также этот вид ореха модулирует липолиз жировой ткани и окислительный метаболизм в печени и мышцах скелета.

Проще говоря, пекан помогает поддерживать вес. Но при аллергии, панкреатите и ряде других заболеваний орехи есть не стоит.