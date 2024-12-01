Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

2 декабря в Псковском перинатальном центре начнётся новый поток курса подготовки к родам

2 декабря в Псковском клиническом перинатальном центре начнётся новый поток курса подготовки к родам «Школа материнства». Об этом сообщается в группе медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

Фото: ПАИ

Бесплатный курс открыт для всех желающих и представляет собой отличную возможность лично познакомиться со специалистами перинатального центра. Количество мест ограничено, приоритетная запись доступна для женщин, у которых предварительная дата родов стоит в декабре-январе.

Главная цель курса – предоставить информацию о процессе родов, помочь будущим мамам избавиться от страхов и заблуждений, научить основным способам повышения комфорта и самопомощи.

Расписание занятий врачей и специалистов Псковского клинического перинатального центра:

  • 2 декабря в 13:00 – «Психологическая подготовка к родам», психолог Эмма Абдулаева,
  • 3 декабря в 11:00 – «Преиндукция родов», врач – акушер-гинеколог Алёна Чуйкова; «Духовно-нравственная поддержка», отец Евгений, детский хирург, иерей, настоятель храма в честь св. мученицы Анастасии Узорешительницы,
  • 4 декабря в 11:00 – «Стресс, способы профилактики. Предотвращение послеродовой депрессии и, если она возникла, что с этим делать», психолог Виктория Сымитка,
  • 5 декабря в 15:00 – «Виды анестезии в акушерской практике: эндотрахеальный, спинальный наркоз и эпидуральная анестезия», врач – анестезиолог-реаниматолог Сергей Бобров,
  • 6 декабря в 15:30 – «Роды», врач – акушер-гинеколог Наталья Петрова,
  • 9 декабря в 13:00 – «Особенности физической нагрузки при беременностиэ и после родов. Её необходимость и безопасность», инструктор перинатальной йоги Мария Табунщикова,
  • 10 декабря в 14:00 – «Транзиторные состояния в период новорождённости», врач – неонатолог Фатима Джалилова,
  • 11 декабря в 15:00 – «Грудное вскармливание», специалист по грудному вскармливанию Кристина Покровская,
  • 12 декабря в 15:00 – «Уход за новорождённым», старшая медсестра отделения патологии новорождённых Елена Арсеева,
  • 13 декабря в 14:00 – «Сервисные роды», начальник коммерческого отдела Дарина Козлова; «Безопасность перевозки детей в автотранспорте», инспектор ДПС Мария Винча; «Выплаты и пособия», консультант соцзащиты Ольга Иванова.

Записаться на курсы подготовки к родам можно в WhatsApp: 8-905-295-59-22 (Ленура). Писать можно с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












01 декабря 2024

В начале декабря в Великолукском районе продолжают собирать лисички
01 декабря 2024

2 декабря в Псковском перинатальном центре начнётся новый поток курса подготовки к родам
01 декабря 2024

«Хотелось славы в интернете»: в Нижнем Новгороде задержана мать, издевавшаяся над младенцем в сугробе
01 декабря 2024

Глава Пскова поздравил жителей города с первым днём зимы
01 декабря 2024

К 1 декабря в себежских лесах поспела малина
01 декабря 2024

С 17 декабря из Пскова в Мурманск можно будет добраться прямым поездом
01 декабря 2024

Полугодовые учения стартовали на полигоне «Завеличье» в Пскове
01 декабря 2024

«Школа должна готовить здоровых, счастливых людей»: в России намерены сократить количество уроков

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...