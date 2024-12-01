2 декабря в Псковском перинатальном центре начнётся новый поток курса подготовки к родам

22:47, 01 декабря 2024, ПАИ

2 декабря в Псковском клиническом перинатальном центре начнётся новый поток курса подготовки к родам «Школа материнства». Об этом сообщается в группе медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

Бесплатный курс открыт для всех желающих и представляет собой отличную возможность лично познакомиться со специалистами перинатального центра. Количество мест ограничено, приоритетная запись доступна для женщин, у которых предварительная дата родов стоит в декабре-январе.

Главная цель курса – предоставить информацию о процессе родов, помочь будущим мамам избавиться от страхов и заблуждений, научить основным способам повышения комфорта и самопомощи.

Расписание занятий врачей и специалистов Псковского клинического перинатального центра:

2 декабря в 13:00 – «Психологическая подготовка к родам», психолог Эмма Абдулаева,

3 декабря в 11:00 – «Преиндукция родов», врач – акушер-гинеколог Алёна Чуйкова; «Духовно-нравственная поддержка», отец Евгений, детский хирург, иерей, настоятель храма в честь св. мученицы Анастасии Узорешительницы,

4 декабря в 11:00 – «Стресс, способы профилактики. Предотвращение послеродовой депрессии и, если она возникла, что с этим делать», психолог Виктория Сымитка,

5 декабря в 15:00 – «Виды анестезии в акушерской практике: эндотрахеальный, спинальный наркоз и эпидуральная анестезия», врач – анестезиолог-реаниматолог Сергей Бобров,

6 декабря в 15:30 – «Роды», врач – акушер-гинеколог Наталья Петрова,

9 декабря в 13:00 – «Особенности физической нагрузки при беременностиэ и после родов. Её необходимость и безопасность», инструктор перинатальной йоги Мария Табунщикова,

10 декабря в 14:00 – «Транзиторные состояния в период новорождённости», врач – неонатолог Фатима Джалилова,

11 декабря в 15:00 – «Грудное вскармливание», специалист по грудному вскармливанию Кристина Покровская,

12 декабря в 15:00 – «Уход за новорождённым», старшая медсестра отделения патологии новорождённых Елена Арсеева,

13 декабря в 14:00 – «Сервисные роды», начальник коммерческого отдела Дарина Козлова; «Безопасность перевозки детей в автотранспорте», инспектор ДПС Мария Винча; «Выплаты и пособия», консультант соцзащиты Ольга Иванова.

Записаться на курсы подготовки к родам можно в WhatsApp: 8-905-295-59-22 (Ленура). Писать можно с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00.