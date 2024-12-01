2 декабря в Псковском перинатальном центре начнётся новый поток курса подготовки к родам
2 декабря в Псковском клиническом перинатальном центре начнётся новый поток курса подготовки к родам «Школа материнства». Об этом сообщается в группе медучреждения в соцсети «ВКонтакте».
Бесплатный курс открыт для всех желающих и представляет собой отличную возможность лично познакомиться со специалистами перинатального центра. Количество мест ограничено, приоритетная запись доступна для женщин, у которых предварительная дата родов стоит в декабре-январе.
Главная цель курса – предоставить информацию о процессе родов, помочь будущим мамам избавиться от страхов и заблуждений, научить основным способам повышения комфорта и самопомощи.
Расписание занятий врачей и специалистов Псковского клинического перинатального центра:
- 2 декабря в 13:00 – «Психологическая подготовка к родам», психолог Эмма Абдулаева,
- 3 декабря в 11:00 – «Преиндукция родов», врач – акушер-гинеколог Алёна Чуйкова; «Духовно-нравственная поддержка», отец Евгений, детский хирург, иерей, настоятель храма в честь св. мученицы Анастасии Узорешительницы,
- 4 декабря в 11:00 – «Стресс, способы профилактики. Предотвращение послеродовой депрессии и, если она возникла, что с этим делать», психолог Виктория Сымитка,
- 5 декабря в 15:00 – «Виды анестезии в акушерской практике: эндотрахеальный, спинальный наркоз и эпидуральная анестезия», врач – анестезиолог-реаниматолог Сергей Бобров,
- 6 декабря в 15:30 – «Роды», врач – акушер-гинеколог Наталья Петрова,
- 9 декабря в 13:00 – «Особенности физической нагрузки при беременностиэ и после родов. Её необходимость и безопасность», инструктор перинатальной йоги Мария Табунщикова,
- 10 декабря в 14:00 – «Транзиторные состояния в период новорождённости», врач – неонатолог Фатима Джалилова,
- 11 декабря в 15:00 – «Грудное вскармливание», специалист по грудному вскармливанию Кристина Покровская,
- 12 декабря в 15:00 – «Уход за новорождённым», старшая медсестра отделения патологии новорождённых Елена Арсеева,
- 13 декабря в 14:00 – «Сервисные роды», начальник коммерческого отдела Дарина Козлова; «Безопасность перевозки детей в автотранспорте», инспектор ДПС Мария Винча; «Выплаты и пособия», консультант соцзащиты Ольга Иванова.
Записаться на курсы подготовки к родам можно в WhatsApp: 8-905-295-59-22 (Ленура). Писать можно с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00.
2 декабря в Псковском перинатальном центре начнётся новый поток курса подготовки к родам
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