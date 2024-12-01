День банковского работника отмечают в России

07:09, 02 декабря 2024, ПАИ

Неофициальный профессиональный праздник работников банковской системы – День банковского работника – отмечают в России ежегодно 2 декабря, сообщает calend.ru.

Однако пока этот день не установлен официально на государственном уровне. Существует, по крайней мере, три даты, когда работники банковских учреждений могут принимать поздравления: 8 сентября, 12 ноября и 2 декабря. При этом 8 сентября в России отмечается День финансиста, а 12 ноября – День работников Сбербанка России.

Тем не менее наиболее признанной считается дата 2 декабря. Она была предложена в 2004 году Ассоциацией российских банков, поскольку именно 2 декабря 1990 года был принят первый в новейшей истории России Федеральный закон (№ 394-1) «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)», который положил начало формированию современной банковской системы. Этот закон утратил силу с принятием Федерального закона № 86-ФЗ от 10 июля 2002 года «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)». В тот же день был принят еще один закон – № 395-1 «О банках и банковской деятельности».

История банков в России началась в 1724 году, когда были основаны первые кредитные учреждения. В 1754 году по указу императрицы Елизаветы Петровны был создан Дворянский заемный банк – первый государственный банк в стране.