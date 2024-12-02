О какой болезни говорят выступающие вены, рассказала врач

07:33, 02 декабря 2024, ПАИ

Расширенные вены часто являются основным признаком начинающейся варикозной болезни. Об этом пишет РИА новости со ссылкой на врача-флеболога Юсуповской больницы Москвы Елену Смирнову.

Варикозные узлы обычно можно обнаружить на внутренней поверхности голеней или бедер, отметила флеболог.

Она подчеркнула, что со временем на поверхности кожи голеней и стоп могут появляться извитые темно-синие внутрикожные вены, что сопровождается распирающей болью в ногах и икрах, ощущением жара в ногах, ночными судорогами в икроножных мышцах и отеками.

Тем не менее рельефные вены могут наблюдаться у людей, чья работа связана с физической активностью, таких как профессиональные спортсмены, атлеты, грузчики и прачки. В таких случаях эти вены не являются патологией и не требуют лечения, добавила врач.