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Общество

Мастер-класс «Секреты киноискусства» пройдёт в псковском Доме молодёжи

2 декабря в 14:00 в Доме молодёжи на Конной, 2 в Пскове пройдёт мастер-класс «Секреты киноискусства». С псковичами встретится режиссёр кино, социальных и театральных проектов, сценарист, актёр, а также преподаватель режиссуры и законов драматургии Алексей Свиридов. Об этом ПАИ сообщили организаторы встречи.

Он поделится мастерством создания кино и ответит на вопросы участников. Регистрация здесь.

Мероприятие проводится по программе «Регион для молодых» от Росмолодёжи.

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