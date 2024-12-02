Мастер-класс «Секреты киноискусства» пройдёт в псковском Доме молодёжи

10:17, 02 декабря 2024, ПАИ

2 декабря в 14:00 в Доме молодёжи на Конной, 2 в Пскове пройдёт мастер-класс «Секреты киноискусства». С псковичами встретится режиссёр кино, социальных и театральных проектов, сценарист, актёр, а также преподаватель режиссуры и законов драматургии Алексей Свиридов. Об этом ПАИ сообщили организаторы встречи.

Он поделится мастерством создания кино и ответит на вопросы участников. Регистрация здесь.

Мероприятие проводится по программе «Регион для молодых» от Росмолодёжи.