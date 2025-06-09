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Общество

Велопарад пройдёт на центральных улицах Пскова 21 июня

Организованный велопробег по центральным улицам города – Псковский велопарад пройдёт в Пскове 21 июня.

Фото: организаторы

Мероприятие стартует в 11:00 на стадионе «Машиностроитель» (улица Кузнецкая, 25).

«Собираемся на самом большом стадионе, садимся на велосипеды и отправляемся покорять центральные улицы Пскова! Это отличная возможность заявить, что мы любим активный образ жизни, заботимся о здоровье и хотим видеть город удобным для каждого велосипедиста», – отметили организаторы.

На месте сбора ждут различные площадки, организованные партнёрами, конкурс на самый оригинальный костюм, игры на свежем воздухе и многое другое.

Принять участие в событии могут как горожане, так и гости Пскова старше 14 лет, заполнившие анкету участника по ссылке forms.yandex.ru/u/6836bb3fe010db7d8b7be328.

Мероприятие проходит при поддержке псковского отделения Сбера. Организаторы и партнёры – комитет по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Пскова, Молодёжный центр Пскова, стадион «Машиностроитель», РОО «Псковский молодёжный центр», велосообщества «ВелоПсков» и «Велопрогулки в Пскове by PVD».

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