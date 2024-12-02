Боксёры Псковской области участвуют в международных соревнованиях

10:33, 02 декабря 2024, ПАИ

Боксёры Псковской области принимают участие в международных соревнованиях «Янтарные перчатки», которые проходят в Калининграде с 2 по 4 декабря. Об этом ПАИ сообщили в Псковской областной федерации бокса.

Псковскую область на соревнованиях представляют Кирилл Абдуллаев, Александр Белавин и Павел Смирнов. Сопровождает коллектив тренер Игорь Зуев.

Кирилл Абдуллаев выступает в одной из самых немногочисленных весовых категорий – до 54 килограммов, где за победу помимо него бьются ещё два соотечественника. В весе до 60 килограммов Павел Смирнов посоревнуется с боксёрами из России, Белоруссии, Таджикистана и Германии. У Александра Белавина в весовой категории до 57 килограммов соперники из России и Белоруссии.

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