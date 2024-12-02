Боксёры Псковской области участвуют в международных соревнованиях
Боксёры Псковской области принимают участие в международных соревнованиях «Янтарные перчатки», которые проходят в Калининграде с 2 по 4 декабря. Об этом ПАИ сообщили в Псковской областной федерации бокса.
Псковскую область на соревнованиях представляют Кирилл Абдуллаев, Александр Белавин и Павел Смирнов. Сопровождает коллектив тренер Игорь Зуев.
Кирилл Абдуллаев выступает в одной из самых немногочисленных весовых категорий – до 54 килограммов, где за победу помимо него бьются ещё два соотечественника. В весе до 60 килограммов Павел Смирнов посоревнуется с боксёрами из России, Белоруссии, Таджикистана и Германии. У Александра Белавина в весовой категории до 57 килограммов соперники из России и Белоруссии.
Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».
Более 97 тысяч жителей Псковской области присоединились к мероприятиям комплекса ГТО
Спортсмены из Псковской области завоевали четыре медали на всероссийском турнире по джиу-джитсу
Соревнования за кубок Псковской области по художественной гимнастике проходят в «Олимпе»