Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Боксёры Псковской области участвуют в международных соревнованиях

Боксёры Псковской области принимают участие в международных соревнованиях «Янтарные перчатки», которые проходят в Калининграде с 2 по 4 декабря. Об этом ПАИ сообщили в Псковской областной федерации бокса.

Боксёры Псковской области участвуют в международных соревнованиях. Фото: Псковская областная федерация бокса

Псковскую область на соревнованиях представляют Кирилл Абдуллаев, Александр Белавин и Павел Смирнов. Сопровождает коллектив тренер Игорь Зуев.

Кирилл Абдуллаев выступает в одной из самых немногочисленных весовых категорий – до 54 килограммов, где за победу помимо него бьются ещё два соотечественника. В весе до 60 килограммов Павел Смирнов посоревнуется с боксёрами из России, Белоруссии, Таджикистана и Германии. У Александра Белавина в весовой категории до 57 килограммов соперники из России и Белоруссии.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












02 декабря 2024

Боксёры Псковской области участвуют в международных соревнованиях
01 декабря 2024

Псковские профсоюзы поддержали турнир по мини-футболу
01 декабря 2024

Кубок области по художественной гимнастике проходит в Пскове
01 декабря 2024

Подведены итоги чемпионата Псковской области по настольному теннису среди ветеранов
01 декабря 2024

Более 97 тысяч жителей Псковской области присоединились к мероприятиям комплекса ГТО
01 декабря 2024

Спортсмены из Псковской области завоевали четыре медали на всероссийском турнире по джиу-джитсу
30 ноября 2024

Соревнования за кубок Псковской области по художественной гимнастике проходят в «Олимпе»
30 ноября 2024

Кубок Псковской митрополии по армрестлингу проходит в Печорах

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...