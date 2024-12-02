65% обращений россияне оставляют через госпаблики

10:45, 02 декабря 2024, ПАИ

65 % обращений жители России оставляют через госпаблики, отметил председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в рамках выездного заседания профильного комитета нижней палаты парламента.

Госпаблики – самая масштабная инфраструктура для информирования населения о работе органов власти, эффективный механизм для решения социально значимых вопросов, отметил Александр Хинштейн.

Общее число госпабликов в России составляет 175 тысяч. Более половины от общего числа насчитывают страницы образовательных учреждений и детских садов. Аудитория уникальных пользователей превышает 50 миллионов.

Среднее количество госпабликов, на которые подписан один человек, примерно составляет 3,3, а 33 % россиян читают госпаблики и подписаны на них, согласно результатам опроса ВЦИОМ.

Отметим, что в Псковской области – 804 госпаблика. Количество подписчиков составляет 964 278.