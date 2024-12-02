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Происшествия

Житель Палкинского района отправился под суд за угрозы убить жену

38-летний житель Палкинского района предстанет перед судом за угрозы в адрес жены. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре муниципалитета.

В июне нетрезвый подозреваемый решил помириться с супругой, которая подала на развод, но разговор перерос в конфликт, во время которого подозреваемый взял нож, направил его в сторону потерпевшей и заявил, что намерен убить её.

С учётом сложившейся обстановки женщина всерьёз восприняла угрозы супруга и испугалась за свою жизнь и здоровье.

Санкция ч. 1 ст. 119 УК РФ предусматривает наказание в виде обязательных работ на срок до 480 часов, ограничения свободы на срок до двух лет либо лишения свободы на тот же срок.

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