Дождь и +4 градуса ожидается в Псковской области 3 декабря

11:39, 02 декабря 2024, ПАИ

3 декабря в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Ночью преимущественно без осадков, днём пройдёт небольшой дождь. Будет дуть южный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду. Температура воздуха по области в течение суток от 0 до +4 градусов.

Атмосферное давление ниже нормы.