Дождь и +4 градуса ожидается в Псковской области 3 декабря
3 декабря в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Ночью преимущественно без осадков, днём пройдёт небольшой дождь. Будет дуть южный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду. Температура воздуха по области в течение суток от 0 до +4 градусов.
Атмосферное давление ниже нормы.
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