О штабах «Мы вместе» рассказывает студентам Псковского агротехнического колледжа Мария Филонова

12:00, 02 декабря 2024, ПАИ

О штабах «Мы вместе» рассказывает сегодня на публичной лекции студентам Псковского агротехнического колледжа руководитель регионального штаба Комитета семей воинов Отечества, общественный помощник губернатора Мария Филонова. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом ПАИ.



Фото: предоставлены Марией Филоновой



Фото: предоставлены Марией Филоновой



Фото: предоставлены Марией Филоновой





«Сегодня у нас будет дан старт просветительской неделе. Мероприятие в колледже будет посвящено штабам «Мы вместе». В целом мы, конечно, будем рассказывать про волонтёрство, о том, как оно зародилось, чем занимаются штабы, и о том, как организована их работа», – подчеркнула Мария Филонова.

Кроме того, вместе с ней в лекции принимает участие волонтёр спасательного отряда МЧС. Всего на лекции присутствует порядка 70 студентов колледжа, добавила Мария Филонова.

В ближайшее время в Москве состоится премия «Мы вместе». Сегодня в трёх регионах страны, в том числе и в Псковской области, проходит мероприятие в преддверии этого события. После этого такие лекции состоятся и в других регионах, заключила Мария Филонова.

Отметим, что лекция проходит в рамках акции «Неделя просвещения» Международного форума гражданского участия «Мы вместе». Неделя открыта совместно ассоциацией «Добро.рф» и российским обществом «Знание».

Добавим, что штабы «Мы вместе» – это волонтёрские центры, которые оказывают помощь военнослужащим и их семьям. Волонтёры предоставляют психологическую, юридическую, бытовую и гуманитарную поддержку.