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Спорт

Кто кому наваляет: в Великих Луках пройдёт бой Деда Мороза и Санты

Фестиваль кибер- и фиджитал-спорта «Кубок Деда Мороза» пройдёт в великолукском спорткомплексе «Стрелец» 21 декабря, сообщается в группе Cyberluki в соцсети «ВКонтакте».

Фестиваль спорта будущего «Кубок Деда Мороза» состоится в Великих Луках. Афиша: группа Cyberluki в соцсети «ВКонтакте»

На площадке фестиваля пройдут соревнования по фиджитал-UFC, Counter-Strike 2 в формате 1x1, Dota 2, фиджитал-баскетболу, киберфутболу (EA FC 24), армрестлингу, DCL, ритм-симулятору (Just Danse), фиджитал-футболу, лазертагу, а также конкурс косплея. В зависимости от количества участников будут сыграны онлайн-отборочные на LAN-часть турнира. В армрестлинге традиционно состоится бой на руках Санты и Деда Мороза.

Регистрация на соревнования открыта до 19 декабря.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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