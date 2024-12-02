Больше 400 тысяч жителей Псковской области побывали на выездных концертах автоклубов

12:53, 02 декабря 2024, ПАИ

Больше 400 тысяч жителей Псковской области побывали на выездных концертах многофункциональных передвижных культурных центров (автоклубов). Всего прошло уже больше двух тысяч мероприятий в удаленных населенных пунктах. Об этом ПАИ сообщили в персс-службе правительства Псковской области.

Автоклубы прибыли в Псковскую область в 2020-2022 годах в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» президентского национального проекта «Культура». Мобильные концертные площадки есть у учреждений культуры 21 муниципального образования области. На приобретение автоклубов было направлено порядка 110 млн рублей.

Спецмашины включают в себя сцену-трансформер на 18 квадратных метров, полноценное концертное оборудование, автономную систему питания, комфортабельный салон для перевозки творческих коллективов, костюмерную и вместительное багажное отделение.

Концепция, разработанная и реализованная регионом, отличается от изначально предложенного проекта. В частности, в качестве базы для автоклуба в Псковской области используется автобус ПАЗ, а не микроавтобус. Это позволило значительно увеличить площадь концертной площадки и оснастить машину дополнительным оборудованием. Кроме того, такой автоклуб не нуждается в дополнительном транспорте для перевозки артистов и работников культуры.

Одним из наиболее активных муниципалитетов в части использования автоклуба в концертах, фестивалях и других праздниках является Псковский район. Здесь состоялось 330 выездов автоклубов, а зрителями и гостями мероприятий стали более 40,5 тысячи человек.