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Культура

Больше 400 тысяч жителей Псковской области побывали на выездных концертах автоклубов

Больше 400 тысяч жителей Псковской области побывали на выездных концертах многофункциональных передвижных культурных центров (автоклубов). Всего прошло уже больше двух тысяч мероприятий в удаленных населенных пунктах. Об этом ПАИ сообщили в персс-службе правительства Псковской области.

Фото: ПАИ

Автоклубы прибыли в Псковскую область в 2020-2022 годах в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» президентского национального проекта «Культура». Мобильные концертные площадки есть у учреждений культуры 21 муниципального образования области. На приобретение автоклубов было направлено порядка 110 млн рублей.

Спецмашины включают в себя сцену-трансформер на 18 квадратных метров, полноценное концертное оборудование, автономную систему питания, комфортабельный салон для перевозки творческих коллективов, костюмерную и вместительное багажное отделение.

Фото: ПАИ

Концепция, разработанная и реализованная регионом, отличается от изначально предложенного проекта. В частности, в качестве базы для автоклуба в Псковской области используется автобус ПАЗ, а не микроавтобус. Это позволило значительно увеличить площадь концертной площадки и оснастить машину дополнительным оборудованием. Кроме того, такой автоклуб не нуждается в дополнительном транспорте для перевозки артистов и работников культуры.

Одним из наиболее активных муниципалитетов в части использования автоклуба в концертах, фестивалях и других праздниках является Псковский район. Здесь состоялось 330 выездов автоклубов, а зрителями и гостями мероприятий стали более 40,5 тысячи человек.

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