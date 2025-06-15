Концерт популярных советских и российских песен из кинофильмов проходит в Пскове

20:34, 15 июня 2025, ПАИ

Концерт популярных советских и российских песен из кинофильмов и мультфильмов «Мелодии детства» проходит в псковском Кремле, передаёт корреспондент ПАИ.

Мероприятие проходит в рамках всероссийского хорового фестиваля имени М. Ф. Гривского, который начался 13 июня. В рамках концерта звучат известные композиции: «Прекрасное далёко», «Чунга-чанга», «Пусть всегда будет солнце», «Лесной олень», «Улыбка», «Песенка Крокодила Гены» и многие другие.

Главным хормейстер – Анатолий Кисляков. В концерте участвуют Большой детский хор имени В. С. Попова, детский хор телевидения и радио Санкт-Петербурга, а также детский хор города Пскова. Музыкальное сопровождение обеспечивает Губернаторский симфонический оркестр Псковской области под руководством главного дирижёра Алексея Репникова.

Вход на Всероссийский хоровой фестиваль имени М. Ф. Гривского свободный. Мероприятие можно посетить и без пригласительного (по пригласительным только сидячие места в партере).

Ранее, 13 июня, состоялась литературно-музыкальная композиция, посвящённая 100-летию со дня блаженной кончины святителя Тихона, патриарха Московского. А вчера, 14 июня, прошёл концерт ансамбля песни и танца Южной Осетии «Симд» имени Б. Галаева. На сцене в Псковском кремле выступают сотни музыкантов из разных уголков страны – из Пскова, Москвы, Санкт-Петербурга, Белгорода, Благовещенска, Петропавловска-Камчатского, Цхинвала (Республика Южная Осетия).