Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Концерт популярных советских и российских песен из кинофильмов проходит в Пскове

Концерт популярных советских и российских песен из кинофильмов и мультфильмов «Мелодии детства» проходит в псковском Кремле, передаёт корреспондент ПАИ.

Мероприятие проходит в рамках всероссийского хорового фестиваля имени М. Ф. Гривского, который начался 13 июня. В рамках концерта звучат известные композиции: «Прекрасное далёко», «Чунга-чанга», «Пусть всегда будет солнце», «Лесной олень», «Улыбка», «Песенка Крокодила Гены» и многие другие.

Главным хормейстер – Анатолий Кисляков. В концерте участвуют Большой детский хор имени В. С. Попова, детский хор телевидения и радио Санкт-Петербурга, а также детский хор города Пскова. Музыкальное сопровождение обеспечивает Губернаторский симфонический оркестр Псковской области под руководством главного дирижёра Алексея Репникова.

Вход на Всероссийский хоровой фестиваль имени М. Ф. Гривского свободный. Мероприятие можно посетить и без пригласительного (по пригласительным только сидячие места в партере).

Ранее, 13 июня, состоялась литературно-музыкальная композиция, посвящённая 100-летию со дня блаженной кончины святителя Тихона, патриарха Московского. А вчера, 14 июня, прошёл концерт ансамбля песни и танца Южной Осетии «Симд» имени Б. Галаева. На сцене в Псковском кремле выступают сотни музыкантов из разных уголков страны – из Пскова, Москвы, Санкт-Петербурга, Белгорода, Благовещенска, Петропавловска-Камчатского, Цхинвала (Республика Южная Осетия).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












15 июня 2025

Концерт популярных советских и российских песен из кинофильмов проходит в Пскове
15 июня 2025

Юные великолучане стали лауреатами международного конкурса «Славянские встречи» в Минске
15 июня 2025

В Псковском кремле состоится концерт «Мелодии детства»
15 июня 2025

Опубликован новый выпуск видеопутешествия по Псковской области
15 июня 2025

Погружение в средневековое искусство: мастер-классы на фестивале «Довмонт Псковский»
15 июня 2025

Киноновинки: что смотреть с 16 по 22 мая
15 июня 2025

Реконструкторы фестиваля «Исаборг» посетили музей-заповедник «Исборск»
15 июня 2025

Фестиваль «Исаборг» завершается сегодня в Псковской области

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...