Хозяйка «Хлебного хутора» станет гостьей программы «Бизнес-ланч»
Директор ООО «Хлебный хутор» Ольга Волконская станет гостьей программы «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 2 декабря, в 14:00.
Ольга Волконская расскажет о возможностях развития сельского туризма в Псковской области, запросах и потребностях туристов, сотрудничестве с региональными и муниципальными учреждениями культуры, подготовке кадров и о том, как сделать сельский туризм привлекательным для инвесторов и путешественников.
Об этом и многом другом – в эфире «Бизнес-ланча» сегодня в 14:00.
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