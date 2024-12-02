Хозяйка «Хлебного хутора» станет гостьей программы «Бизнес-ланч»

13:18, 02 декабря 2024, ПАИ

Директор ООО «Хлебный хутор» Ольга Волконская станет гостьей программы «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 2 декабря, в 14:00.

Ольга Волконская расскажет о возможностях развития сельского туризма в Псковской области, запросах и потребностях туристов, сотрудничестве с региональными и муниципальными учреждениями культуры, подготовке кадров и о том, как сделать сельский туризм привлекательным для инвесторов и путешественников.

Об этом и многом другом – в эфире «Бизнес-ланча» сегодня в 14:00.