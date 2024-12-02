28 единиц оружия изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю

13:39, 02 декабря 2024, ПАИ

С 25 ноября по 1 декабря сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области провели 50 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Росгвардейцы выявили 15 административных правонарушений, изъяли 28 единиц оружия и 26 боеприпасов.

Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг.