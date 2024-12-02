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«Маленькие трагедии» прошли с аншлагом в Пскове. Фото

Премьеру спектакля «Маленькие трагедии» в постановке Гульназ Балпеисовой представил Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина 30 ноября и 1 декабря. Публика горячо встретила спектакль, отблагодарив постановщиков и труппу пятиминутными овациями и десятками отзывов в социальных сетях, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского драмтеатра.

  • Два премьерных показа спектакля «Маленькие трагедии» прошли с аншлагом в Псковском театре драмы
    Фото: пресс-служба Псковского драмтеатра
  • Два премьерных показа спектакля «Маленькие трагедии» прошли с аншлагом в Псковском театре драмы
    Фото: пресс-служба Псковского драмтеатра
  • Два премьерных показа спектакля «Маленькие трагедии» прошли с аншлагом в Псковском театре драмы
    Фото: пресс-служба Псковского драмтеатра
  • Два премьерных показа спектакля «Маленькие трагедии» прошли с аншлагом в Псковском театре драмы
    Фото: пресс-служба Псковского драмтеатра
  • Два премьерных показа спектакля «Маленькие трагедии» прошли с аншлагом в Псковском театре драмы
    Фото: пресс-служба Псковского драмтеатра
  • Два премьерных показа спектакля «Маленькие трагедии» прошли с аншлагом в Псковском театре драмы
    Фото: пресс-служба Псковского драмтеатра
  • Два премьерных показа спектакля «Маленькие трагедии» прошли с аншлагом в Псковском театре драмы
    Фото: пресс-служба Псковского драмтеатра
  • Два премьерных показа спектакля «Маленькие трагедии» прошли с аншлагом в Псковском театре драмы
    Фото: пресс-служба Псковского драмтеатра
  • Два премьерных показа спектакля «Маленькие трагедии» прошли с аншлагом в Псковском театре драмы
    Фото: пресс-служба Псковского драмтеатра
  • Два премьерных показа спектакля «Маленькие трагедии» прошли с аншлагом в Псковском театре драмы
    Фото: пресс-служба Псковского драмтеатра
  • Два премьерных показа спектакля «Маленькие трагедии» прошли с аншлагом в Псковском театре драмы
    Фото: пресс-служба Псковского драмтеатра
  • Два премьерных показа спектакля «Маленькие трагедии» прошли с аншлагом в Псковском театре драмы
    Фото: пресс-служба Псковского драмтеатра
  • Два премьерных показа спектакля «Маленькие трагедии» прошли с аншлагом в Псковском театре драмы
    Фото: пресс-служба Псковского драмтеатра

«Маленькие трагедии» Александра Пушкина имеют огромную сценическую историю в России. Псковский театр драмы связан с ними неразрывно: именно с представления «Скупого рыцаря» началась в 1906 году история театра. В дальнейшем псковская драма неоднократно обращалась к этому материалу.

В 2024 году к 225-летию со дня рождения поэта спектакль создала ученица Римаса Туминаса Гульназ Балпеисова.

«Её постановку «Маленьких трагедий» отличает нестандартный подход к материалу, нацеленный не столько на иллюстрацию текста, сколько на обнажение его глубинных смыслов. В центре – творческий путь молодого поэта и его жизненный выбор. Похождения легендарного Дон Гуана из «Каменного гостя» не могут не напомнить о «донжуанском списке» молодого ловеласа Пушкина. Фабула «Скупого рыцаря» в гротескном виде отражает отношения поэта со строгим и прижимистым отцом Сергеем Львовичем Пушкиным. Наконец, в «Моцарте и Сальери» сталкиваются два типа художника: сумасшедший и беспорядочный гений, «гуляка праздный» – и, с другой стороны, размеренный и педантичный «ремесленник» от искусства, «поверяющий алгеброй гармонию». А не был ли выбор между условными «Моцартом» и «Сальери» насущным для самого Пушкина, прощавшегося с бурной молодостью и готовившегося обзавестись семьёй?

Разумеется, проблематика спектакля не сводится к трактовкам пушкинской биографии. Речь о жизненном перепутье, возникающем перед каждым молодым человеком, будь он поэт или просто читатель, и о путеводной силе пушкинского наследия», – отметили в пресс-службе.

Сценическую версию текста, в котором, помимо «Маленьких трагедий», звучат фрагменты из десятков произведений Пушкина, и сценографию создала Гульназ Балпеисова, над костюмами режиссёр работала вместе с главным художником Псковского театра драмы Александром Стройло. Световой рисунок спектакля принадлежит художнику по свету Нареку Туманяну, музыку сочинил музыкальный руководитель Театра музыки и поэзии под руководством Елены Камбуровой Олег Синкин (спектакль сопровождается живым музицированием вокально-инструментального ансамбля театра), над пластическим рисунком работала хореограф Псковского театра Илона Гончар, хормейстер спектакля – заведующая музыкальной частью в театре Елена Обухова. Научным консультантом спектакля выступил кандидат филологических наук Вячеслав Козмин, хранитель «Пушкинской деревни» в составе музея-заповедника «Михайловское».

Спектакль снова покажут 5, 6 и 7 января. Подробности – на сайте театра.

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