50 лет совместной жизни отметили супруги Александровы из Красногородска

14:11, 02 декабря 2024, ПАИ

50 лет совместной жизни отметили супруги Василий Иванович и Зинаида Александровна Александровы из Красногородска, пишет газета «Заря».



Фото: София Васильева и личный архив семьи Александровых



Фото: София Васильева и личный архив семьи Александровых



Фото: София Васильева и личный архив семьи Александровых





Супружеская пара поставила подписи в Книге почётных юбиляров семейной жизни. Глава Красногородского муниципального округа Валентина Понизовская вручила им медаль «50 лет совместной жизни».

Супружеская пара познакомилась на празднике в Красногородском доме культуры, а в 1974 году они расписались. Василий Иванович и Зинаида Александровна воспитали двух дочерей – Жанну и Светлану. Супруги имеют трёх внуков – Екатерину, Ольгу и Глеба.

Секрет семейной жизни прост – жить рядом в любви и уважении, уверены Василий и Зинаида Александровы.