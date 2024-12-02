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Общество

50 лет совместной жизни отметили супруги Александровы из Красногородска

50 лет совместной жизни отметили супруги Василий Иванович и Зинаида Александровна Александровы из Красногородска, пишет газета «Заря».

  • 50 лет совместной жизни отметили супруги Александровы из Красногородска
    Фото: София Васильева и личный архив семьи Александровых
  • 50 лет совместной жизни отметили супруги Александровы из Красногородска
    Фото: София Васильева и личный архив семьи Александровых
  • 50 лет совместной жизни отметили супруги Александровы из Красногородска
    Фото: София Васильева и личный архив семьи Александровых

Супружеская пара поставила подписи в Книге почётных юбиляров семейной жизни. Глава Красногородского муниципального округа Валентина Понизовская вручила им медаль «50 лет совместной жизни».

Супружеская пара познакомилась на празднике в Красногородском доме культуры, а в 1974 году они расписались. Василий Иванович и Зинаида Александровна воспитали двух дочерей – Жанну и Светлану. Супруги имеют трёх внуков – Екатерину, Ольгу и Глеба.

Секрет семейной жизни прост – жить рядом в любви и уважении, уверены Василий и Зинаида Александровы.

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