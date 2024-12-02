До завершения приёма заявок на премию «Народное признание» осталась неделя

14:37, 02 декабря 2024, ПАИ

Всего неделя осталась до этапа завершения приёма заявок на Первую общественную премию Псковской области «Народное признание – 2024». Подать заявку на номинирование можно до 8 декабря.

Количество соискателей от жителей региона, предпринимателей, участников бизнес-сферы, общественных организаций растёт с каждым днём. Организаторы продолжают проверку поданных заявок на соответствие номинациям.

Среди лидеров по количеству соискателей остаются номинации «Призвание», «Талант» и «Инициатива».