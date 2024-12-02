До завершения приёма заявок на премию «Народное признание» осталась неделя
Всего неделя осталась до этапа завершения приёма заявок на Первую общественную премию Псковской области «Народное признание – 2024». Подать заявку на номинирование можно до 8 декабря.
Количество соискателей от жителей региона, предпринимателей, участников бизнес-сферы, общественных организаций растёт с каждым днём. Организаторы продолжают проверку поданных заявок на соответствие номинациям.
Среди лидеров по количеству соискателей остаются номинации «Призвание», «Талант» и «Инициатива».
Премия «Народное признание» проходит в 15-й раз. Её учредителями являются Псковское агентство информации, средства массовой информации, входящие в медиахолдинг Псковской области.
Победителей назовут в 10 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие».
Премия «Народное признание» проходит в несколько этапов. Этап выдвижения – с 11 ноября по 8 декабря. Первый этап голосования – с 16 декабря по 17 января, второй – с 20 января по 21 февраля. Церемония вручения состоится 26 февраля в Псковской областной филармонии.
О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.
Официальные хештеги премии – #НародноеПризнание #ПремияПАИ.