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Общество

В Пскове объявлен конкурс плакатов ко ​Дню борьбы со СПИДом

Псковский городской молодёжный центр проводит конкурс плакатов, посвящённый Дню борьбы со СПИДом «Скажи СПИДу – НЕТ!». Участвовать могут учащиеся школ и студенты средних специальных и высших учебных учреждений в возрасте от 14 до 35 лет. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Плакат, присланный на конкурс, должен пропагандировать здоровый образ жизни среди молодёжи и рассказывать о вреде употребления наркотических веществ. При создании афиши или плаката могут использоваться различные художественные способы выражения: рисунок, фотография, коллаж и др.

Работу на конкурс необходимо отправить до 13 декабря на почту pgmc-pskov@mail.ru с пометкой «Конкурс плакатов», указав Ф. И. О., возраст и контакты для связи с организаторами. Итоги подведут 16 декабря в сообществе Молодёжного центра Пскова: https://vk.com/pskovmolodezh.

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