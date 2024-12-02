Подведены итоги первенства Псковской области по пулевой стрельбе

14:52, 02 декабря 2024, ПАИ

Подведены итоги первенства Псковской области по пулевой стрельбе среди юниоров и юниорок до 21 года. Соревнования прошли в Пскове с 28 ноября по 1 декабря, сообщил ПАИ главный судья соревнований Сергей Бухаров.



Фото: организаторы соревнований



Фото: организаторы соревнований



Фото: организаторы соревнований



Фото: организаторы соревнований



Фото: организаторы соревнований









В командном зачёте участвовали команды из Пскова, Великих Лук, Себежа и Куньи. Первенствовали с отрывом порядка 125 очков псковичи, второе место досталось спортсменам из Великих Лук. Замкнули тройку лидеров стрелки из Себежа.

«Результаты в целом были намного слабее, чем в предыдущие годы. Всё из-за того, что идёт смена поколений. Все спортсмены, которые были хорошо подготовлены и имели высокие разряды, ушли. А сейчас их заменили дети, которые набираются опыта», – сказал Сергей Бухаров.

Несмотря на общие результаты, были и неплохие выступления, уточнил спикер. Псковичка Татьяна Гольцова подтвердила разряд кандидата в мастера спорта, набрав 371 балл в стрельбе из пневматического пистолета на 40 выстрелов. Также два спортсмена выполнили норматив первого разряда. «Из действующих стрелков у нас только она пока является кандидатом в мастера спорта. Перворазрядников где-то восемь или девять человек. Она сейчас учится в десятом классе, ещё есть возможности расти», – сказал Сергей Бухаров.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».