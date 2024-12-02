Коллекционные ёлочные игрушки расписывает жительница Красногородска

15:15, 02 декабря 2024, ПАИ

Коллекционные ёлочные игрушки расписывает жительница Красногородска Маргарита Соловьёва, сообщает газета «Заря».

Для развития своего дела Маргарита Соловьёва воспользовалась соцконтрактом. «О соцконтракте мне рассказала сестра, она услышала об этой мере поддержки от знакомых. Я долго писала бизнес-план. Роспись ёлочных игрушек – довольно редкое занятие, многие думали, что это сезонная работа, но это не так. Благодаря этой поддержке мне удалось приобрести ноутбук, профессиональные кисти, краски и специальные ящики для оформления новогодних комплектов. Воспользоваться соцконтрактом я советую всем, кто хочет, чтобы любимое дело приносило доход», – рекомендовала мастер.

После оформления соцконтракта Маргарита расширила ассортимент товаров. Теперь помимо ёлочных шаров она расписывает ещё и формовые игрушки.

Своим делом Маргарита Соловьёва занимается уже четыре года. Недостатка в заказах нет, Маргарита загружена работой до марта 2025 года. Изделия мастерицы пользуются спросом в больших городах России, их покупают даже коллекционеры. Мастер также выполняла заказы для жителей Америки и Турции.