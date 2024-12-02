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Коллекционные ёлочные игрушки расписывает жительница Красногородска

Коллекционные ёлочные игрушки расписывает жительница Красногородска Маргарита Соловьёва, сообщает газета «Заря».

Здесь и далее фото газеты "Заря"

Для развития своего дела Маргарита Соловьёва воспользовалась соцконтрактом. «О соцконтракте мне рассказала сестра, она услышала об этой мере поддержки от знакомых. Я долго писала бизнес-план. Роспись ёлочных игрушек – довольно редкое занятие, многие думали, что это сезонная работа, но это не так. Благодаря этой поддержке мне удалось приобрести ноутбук, профессиональные кисти, краски и специальные ящики для оформления новогодних комплектов. Воспользоваться соцконтрактом я советую всем, кто хочет, чтобы любимое дело приносило доход», – рекомендовала мастер.

После оформления соцконтракта Маргарита расширила ассортимент товаров. Теперь помимо ёлочных шаров она расписывает ещё и формовые игрушки.

Своим делом Маргарита Соловьёва занимается уже четыре года. Недостатка в заказах нет, Маргарита загружена работой до марта 2025 года. Изделия мастерицы пользуются спросом в больших городах России, их покупают даже коллекционеры. Мастер также выполняла заказы для жителей Америки и Турции.

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