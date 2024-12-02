Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Условные сроки получили великолучане за выдачу иностранцам сертификатов об успешной сдаче экзаменов

Условные сроки получили двое 37-летних жителей Великих Лук за организацию незаконной миграции, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Подсудимая, являясь членом экзаменационных комиссий по проведению экзамена по русскому языку как иностранному, истории и основам законодательства РФ, вместе с подсудимым организовала незаконное пребывание в России не менее 15 иностранцев, не владеющих русским языком на уровне, достаточном для успешной сдачи экзамена.

За деньги девушка выдавала иностранцам фиктивные сертификаты об успешном прохождении испытаний.

На суде обвиняемые полностью признали свою вину. В результате суд назначил инициатору преступления наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, а сообщнику – 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

В течение испытательного срока осужденным предстоит ежемесячно являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию и соблюдать иные возложенные на них судом ограничения.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












02 декабря 2024

Проверку по сообщению об обнаружении в сгоревшем доме тела петербуржца проводят в Псковской области
02 декабря 2024

Более 20 тонн контрабандных груш из Польши уничтожили в Псковской области
01 декабря 2024

Неаккуратное использование печи привело к возгоранию дома в Опочке
01 декабря 2024

Пскович пострадал при пожаре в собственном гараже
01 декабря 2024

Крупный пожар произошёл в Плюсском районе
01 декабря 2024

Пьяный водитель застрял в автомобиле между столбом и дорожным ограждением в Псковской области
30 ноября 2024

Тело петербуржца обнаружено в сгоревшем доме в Псковской области
30 ноября 2024

Пожарные ликвидировали возгорание автомобилей в Пыталово

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...