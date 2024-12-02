Условные сроки получили великолучане за выдачу иностранцам сертификатов об успешной сдаче экзаменов

15:54, 02 декабря 2024, ПАИ

Условные сроки получили двое 37-летних жителей Великих Лук за организацию незаконной миграции, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Подсудимая, являясь членом экзаменационных комиссий по проведению экзамена по русскому языку как иностранному, истории и основам законодательства РФ, вместе с подсудимым организовала незаконное пребывание в России не менее 15 иностранцев, не владеющих русским языком на уровне, достаточном для успешной сдачи экзамена.

За деньги девушка выдавала иностранцам фиктивные сертификаты об успешном прохождении испытаний.

На суде обвиняемые полностью признали свою вину. В результате суд назначил инициатору преступления наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, а сообщнику – 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

В течение испытательного срока осужденным предстоит ежемесячно являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию и соблюдать иные возложенные на них судом ограничения.