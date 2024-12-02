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Общество

«Мегафон» расширил территорию покрытия 4G в Бежаницком округе

Почти семь тысяч жителей сёл Бежаницкого муниципального округа будут обеспечены мобильным интернетом и уверенным сигналом связи на всей территории населённых пунктов. «Мегафон» увеличил зону покрытия на 30 % для абонентов, установив дополнительное оборудование в диапазоне 4G. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании.

Фото предоставила пресс-служба «Мегафона»

Техническая служба оператора запустила дополнительный низкочастотный слой сети, который обеспечивает расширенный радиус покрытия, что особенно актуально в сельской местности. За счёт проведённых работ существенно выросла устойчивость инфраструктуры и ёмкость сети.

В Бежаницком округе увеличилась территория уверенного 4G-покрытия в посёлках Красный Луч и Бежаницы, сёлах Чихачево и Ашево, деревнях Ублиска, Сарыгино, Гора, Бардово, Выдрино и Цевло. Оно затрагивает жилую зону, административные здания и социальные учреждения и помогает местным жителям и туристам сделать использование цифровых сервисов более комфортным.

Окрестности Бежаниц привлекают туристов и краеведов, сюда неоднократно приезжал Александр Пушкин – искал прототипы для своих произведений среди местных помещиков. Сейчас экскурсионные группы из Пушкиногорья уже приезжают в Бежаницкий округ, а сотрудники музея-заповедника «Михайловское» включили его достопримечательности в экскурсионный маршрут «Усадьбы Пушкинского края».

С начала года модернизация сети оператора затронула все районы области. Обновления коснулись не только крупных посёлков, но и небольших населённых пунктов. Всего за 2024 год с помощью дополнительного низкочастотного диапазона 800 МГц зона покрытия была увеличена в 90 деревнях и сёлах. По сравнению с прошлым годом интернет-трафик на обновлённых территориях вырос на 62 %.

Фото предоставила пресс-служба «Мегафона»

«Мегафон» – всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор № 1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления IT и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. «Мегафон» развивает объединённую с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более четырёх тысяч салонов. Услугами компании в России пользуются 77,3 млн клиентов.

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