Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Неделя культуры сето проходит в Изборском музее

Неделя культуры сето проходит в Изборском музее со 2 по 6 декабря. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Фото: Изборский музей-заповедник

Всю неделю в музейном кафе «Блинная» будет доступно специальное меню с традиционными сетоскими блюдами. Можно заказать манный мусс - любимый десерт сето, мусс из манной крупы с клюквенным соком; крендель – пышный сдобный пирог с изюмом и корицей; тыквенный компот – пряный напиток из тыквы.

3 декабря в 11:00 и в 14:00 сотрудники музея ждут гостей на сборных экскурсиях в музее-усадьбе сето в деревне Сигово. Местная хозяйка расскажет о лекарственных травах и их значении в жизни сето, о том, какие травы сето собирают до сих пор. В конце участники экскурсии смогут попробовать травяной чай.

5 декабря в 11:00 и в 14:00 на экскурсиях можно будет узнать о сказках народа сето и услышать некоторые из них.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












02 декабря 2024

Неделя культуры сето проходит в Изборском музее
02 декабря 2024

Творческий концерт памяти Владимира Максимова прошёл в Пскове
02 декабря 2024

«Маленькие трагедии» прошли с аншлагом в Пскове. Фото
02 декабря 2024

Больше 400 тысяч жителей Псковской области побывали на выездных концертах автоклубов
01 декабря 2024

На балет «Щелкунчик» в Большом театре можно будет попасть за 1250 рублей
01 декабря 2024

День казачьей культуры прошёл в Пскове 30 ноября
01 декабря 2024

Лекция, посвящённая псковским купцам-старообрядцам Хмелинским, пройдёт в центральной городской библиотеке
01 декабря 2024

Конференция по итогам работы Пушкинского заповедника прошла в Псковской области

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...