Неделя культуры сето проходит в Изборском музее

16:25, 02 декабря 2024, ПАИ

Неделя культуры сето проходит в Изборском музее со 2 по 6 декабря. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Всю неделю в музейном кафе «Блинная» будет доступно специальное меню с традиционными сетоскими блюдами. Можно заказать манный мусс - любимый десерт сето, мусс из манной крупы с клюквенным соком; крендель – пышный сдобный пирог с изюмом и корицей; тыквенный компот – пряный напиток из тыквы.

3 декабря в 11:00 и в 14:00 сотрудники музея ждут гостей на сборных экскурсиях в музее-усадьбе сето в деревне Сигово. Местная хозяйка расскажет о лекарственных травах и их значении в жизни сето, о том, какие травы сето собирают до сих пор. В конце участники экскурсии смогут попробовать травяной чай.

5 декабря в 11:00 и в 14:00 на экскурсиях можно будет узнать о сказках народа сето и услышать некоторые из них.