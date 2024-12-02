Более 26 тысяч мест допобразования создали в Псковской области

17:11, 02 декабря 2024, ПАИ

Более 26 тысяч новых мест дополнительного образования детей создали в Псковской области с 2020 по 2024 год в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» нацпроекта «Образование». Среди направлений – техническое, художественное, спортивное, социальное и другие, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Вместе с этим прошло обучение преподавателей, было закуплено оборудование и разработаны дополнительные общеобразовательные программы по 3D-моделированию. Также создаются школьные театры, музеи и туристические клубы. По технической направленности в этом году создано ещё десять программ, семь из которых по робототехнике, фотографии и созданию сайтов.

Всего в проекте в этом году приняли участие образовательные организации десяти муниципалитетов. Удалось создать 420 новых мест.

Кроме того, по национальному проекту для развития региональных систем дополнительного образования был запущен электронный портал «Навигатор дополнительного образования». На ресурсе представлено более четырёх тысяч учебных программ.