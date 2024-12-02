Более трёх миллионов рублей собрали псковские профсоюзы для бойцов СВО

17:02, 02 декабря 2024, ПАИ

Маскировочные сети, радиоэлектронное оборудование, воду, постельное бельё, медикаменты, инструменты и предметы личной гигиены на сумму более трёх миллионов рублей передали участникам СВО псковские профсоюзы. Об этом ПАИ сообщили в Псковском облсовпрофе.

Бойцы поблагодарили псковские профсоюзы за поддержку

Псковские профсоюзы и профучреждения продолжают оказывать помощь участникам специальной военной операции. Так, сотрудники санаториев «Хилово», «Черёха», «Голубые озера», турбюро «Соцтурпроф» и баз «Алоль» и «Пушкиногорье» проводят сбор средств для приобретения необходимых материалов и инструментов.

«Список переданных по заявкам наших бойцов позиций огромен. Общая сумма поддержки от псковских профсоюзов составила более трёх миллионов рублей. И мы будем помогать до самой победы. До тех пор, пока это будет нужно тем, кто сегодня отстаивает мирную жизнь в наших домах», – подчеркнул председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.