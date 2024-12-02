Пскович выиграл серебро на первенстве России по кудо

17:34, 02 декабря 2024, ПАИ

Пскович Арсений Коваль занял второе место на первенстве России по кудо, которое прошло в Москве. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации кудо Пскова Илья Кучеров.



Фото: предоставил Илья Кучеров



Фото: предоставил Илья Кучеров



Фото: предоставил Илья Кучеров



Фото: предоставил Илья Кучеров







Соревнования собрали 430 лучших спортсменов страны в своём возрасте. Последить за поединками юных российских бойцов прилетел из Японии глава Международной федерации кудо Кеничи Осада. «Он высоко оценил уровень спортсменов и организацию турнира, отметив тот факт, что странам Европы, берущим на себя ответственность в организации чемпионатов, Кубков Европы и других международных турниров, стоит поучиться у Федерации кудо России», – отметил Илья Кучеров.

Псковскую область на состязаниях представляли кудоисты из Пскова и Острова. «Кто-то уступил в полуфинале, кто-то проиграл в поединке за третье место, и только Арсений Коваль смог пройти в финал и завоевать второе место», – подчеркнул руководитель областной федерации кудо. Тренирует новоявленного призёра первенства России Виктор Озюменко.

Также Псковскую область на соревнованиях представляли судьи Евгений Непримеров и Артём Семёнов.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».