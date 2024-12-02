Мост через реку Уду в Бежаницком округе открыли после капремонта

17:47, 02 декабря 2024, ПАИ

Мост через реку Уду в Бежаницком муниципалньом округе открыли после капремонта по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Об этом ПАИ сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Старый мост построили ещё в 1980-е, и в последние годы он находился в предаварийном состоянии и нуждался в капремонте. Благодаря нацпроекту его привели в порядок.

Специалисты выполнили устройство армогрунтовых подпорных стенок, необходимых для предотвращения обрушения, подмыва или подтопления дороги в случае подъема уровня воды в реке. Такая технология усиления слабых грунтов на сооружении применялась в регионе впервые.

Также подрядчик выполнил устройство съездов, мостовых подходов протяжённостью 336 п. м и водоотводных канав, укрепил откосы на подходах. На проезжей части сооружения выполнено устройство двух слоев асфальтобетонного покрытия, а также установлено защитное барьерное и перильное ограждения, нанесена разметка.