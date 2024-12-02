Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Острове прошли ежегодные выборы в Детсовет

В Доме детского творчества имени Клавдии Назаровой прошли выборы в Детский общественный совет Псковской области от Островского района, в котором приняли участие представители образовательных учреждений нашего города. Об этом пишет районная газета «Островские вести».

В Острове прошли ежегодные выборы в Детсовет. Фото здесь и далее: Анастасии Гольцман

В этот раз высказать своё мнение на широкую публику и побороться за право стать членом детсовета вызвались семь кандидатов: учащиеся первой школы Юлия Захарченко и Артём Гультяев, Виктория Веденеева из школы № 3, Анастасия Хантулина из школы № 4, учащийся гимназии Максим Рясный, Софья Владимирова из школы № 7 и обучающаяся Островского многопрофильного колледжа Наталья Кузьмина.

В рамках первого этапа «Открытый микрофон» каждый из участников представил перед присутствующими презентацию с автобиографией, а также поделился актуальными идеями, которые хотел бы воплотить в случае избрания в Детсовет.

Идеи были разные. Ребята выступили с проектами по благоустройству города, формированию экологической культуры, сохранению окружающей среды и по другим направлениям.

Проявили себя участники и в следующем этапе – дебатах, в ходе которых все желающие могли задать вопросы кандидатам. Поддержать участников пришли друзья, одноклассники и педагоги, которые подготовили для них яркие плакаты и лозунги.

По окончании мероприятия были подведены итоги. Победитель был выбран с помощью анонимного голосования. Членом Детсовета Псковской области от Островского района избрали Максима Рясного. Также на рассмотрение уполномоченной по правам ребёнка по Псковской области Наталье Соколовой была выдвинута кандидатура Натальи Кузьминой.

Ранее сообщалось, что Наталия Соколова стала координатором инспекции системы профилактики соцсиротства в СЗФО.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












02 декабря 2024

В Острове прошли ежегодные выборы в Детсовет
02 декабря 2024

В Печорах подвели итоги слёта-фестиваля патриотических объединений Союзного государства
02 декабря 2024

Концерт памяти музыканта Аркадия Галковского «Неоконченная симфония» пройдёт в Пскове
02 декабря 2024

Города Псковской области наряжаются в новогодние одеяния
02 декабря 2024

Псковичей приглашают принять участие в конкурсе новогоднего украшения окон и витрин
02 декабря 2024

Более 60 сортов сирени высадят в сквере на Сиреневом бульваре в Пскове
02 декабря 2024

Директор «Хлебного хутора» рассказала, почему людей привлекает отдых на природе
02 декабря 2024

Эскиз печорского 25-килограммового пряника, представленного на выставке «Россия», был взят из архива музея

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...