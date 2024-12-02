В Острове прошли ежегодные выборы в Детсовет

23:23, 02 декабря 2024, ПАИ

В Доме детского творчества имени Клавдии Назаровой прошли выборы в Детский общественный совет Псковской области от Островского района, в котором приняли участие представители образовательных учреждений нашего города. Об этом пишет районная газета «Островские вести».

В этот раз высказать своё мнение на широкую публику и побороться за право стать членом детсовета вызвались семь кандидатов: учащиеся первой школы Юлия Захарченко и Артём Гультяев, Виктория Веденеева из школы № 3, Анастасия Хантулина из школы № 4, учащийся гимназии Максим Рясный, Софья Владимирова из школы № 7 и обучающаяся Островского многопрофильного колледжа Наталья Кузьмина.

В рамках первого этапа «Открытый микрофон» каждый из участников представил перед присутствующими презентацию с автобиографией, а также поделился актуальными идеями, которые хотел бы воплотить в случае избрания в Детсовет.

Идеи были разные. Ребята выступили с проектами по благоустройству города, формированию экологической культуры, сохранению окружающей среды и по другим направлениям.

Проявили себя участники и в следующем этапе – дебатах, в ходе которых все желающие могли задать вопросы кандидатам. Поддержать участников пришли друзья, одноклассники и педагоги, которые подготовили для них яркие плакаты и лозунги.

По окончании мероприятия были подведены итоги. Победитель был выбран с помощью анонимного голосования. Членом Детсовета Псковской области от Островского района избрали Максима Рясного. Также на рассмотрение уполномоченной по правам ребёнка по Псковской области Наталье Соколовой была выдвинута кандидатура Натальи Кузьминой.

Ранее сообщалось, что Наталия Соколова стала координатором инспекции системы профилактики соцсиротства в СЗФО.