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Образовательная программа Фестиваля креативных индустрий «Плеск» стартовала в Псковской области

Образовательная программа Фестиваля креативных индустрий «Плеск» стартовала в Псковской области. Серия мероприятий проходит в преддверии форума молодёжных креативных проектов «Вау-эффект». На протяжении почти трех недель, со 2 по 22 декабря, участников Фестиваля ждут различные мастер-классы и лекции, сообщили ПАИ в региональном комитете по молодёжной политике Псковской области.

Фото из группы «Молодёжь Псковской области» в соцсети «ВКонтакте». Фото здесь и далее: «Молодёжь Псковской области» в соцсети «ВКонтакте»

Так, в Доме молодёжи сегодня, 2 декабря, прошёл мастер-класс «Секреты киноискусства» от режиссёра кино, социальных и театральных проектов, актера, сценариста и преподавателя режиссуры Алексея Свиридова. Онобратился к молодёжи. «Такие встречи, как сегодня, помогают ребятам найти ответы на внутренние вопросы. Уроки искусства открывают новые смыслы, помогая профессиональному самоопределению и формированию ценностей. Важно, чтобы ребята были воодушевлены и понимали, что могут стать ядром развития позитивного контента в медиапространстве России. Они могут создавать материалы и вносить свой вклад в изменения как в своей жизни, так и в окружающем мире. Мы всегда на связи и желаем, чтобы проект развивался и Псков стал лидером в медиапространстве», – сказал Алексей Свиридов.

Завтра, 3 декабря, в 12:00 в Доме молодёжи состоится лекция на тему «Разработка интерактивных мероприятий в сфере креативных индустрий». Проведёт её федеральный эксперт грантовых конкурсов Татьяна Афонина.

В среду, 4 декабря, в 12:00 в Псковской областной библиотеке имени В. Я. Каверина актриса, профессор кафедры сценической речи Театрального института имени Бориса Щукина, кандидат филологических наук, заслуженный работник культуры РФ Мария Оссовская проведёт лекцию «Спектакль. С чего начать?».

Также 10 декабря в 14:00 в Доме молодёжи участников ждет творческий мастер-класс «В театр через книгу» от актрисы, певицы, детского писателя, руководителя собственного театра и лауреата Международных вокальных конкурсов Татьяны Жемчужной.

Напомним, принять участие в мероприятиях может молодежь от 14 до 35 лет. Для этого необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Мероприятие проводится в рамках реализации программы развития молодежной политики «Регион для молодых» от Росмолодёжь.

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