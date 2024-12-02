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В Печорах подвели итоги слёта-фестиваля патриотических объединений Союзного государства

В Печорах подвели итоги масштабного слёта-фестиваля патриотических объединений Союзного государства. В частности, участники слёта разработали сборник лучших практик в сфере патриотического воспитания молодёжи и календарь значимых дат Союзного государства, сообщили ПАИ в ПсковГУ.

В Печорах подвели итоги слёта-фестиваля патриотических объединений Союзного государства. Фото здесь и далее: ПсковГУ

Площадка слёта собрала около 300 участников – представителей более 40 вузов и 20 организаций России и Республики Беларусь. Итогом трёхдневной работы стала разработка макета сборника лучших практик в сфере патриотического воспитания молодёжи, реализованных в пространстве Союзного государства в 2024 году, а также совместного календаря значимых дат на будущий год.

«Принципиально важно, что в рамках этих задач объединились усилия людей разных поколений. Были учтены предложения представителей органов власти и проректорского сообщества, руководителей патриотических организаций наших стран, студентов и молодых людей из России и Республики Беларусь. Это позволило не только обсудить единые подходы, но и синхронизировать их на основе общих ценностей, смыслов. ПсковГУ выступил с инициативой продолжения этой работы в рамках концепции воспитательной работы университетов российско-белорусского консорциума «Вместе», который может стать оператором подготовки стратегии молодёжной политики Союзного государства», – отметила ректор ПсковГУ Наталья Ильина.

Наряду с работой над тремя трекамами программа мероприятий включила встречи с Героями России, с общественными деятелями и представителями патриотического медиамира, экскурсии, мастер-классы, кинопоказы, интерактивные площадки, а также выставки оружия и рассекреченных документов времён Великой Отечественной войны, экспозицию моделей советской техники в миниатюре. Финальным мероприятием стал творческий патриотический фестиваль «Арт-Аллея», в рамках которого студенческий «Ахтеатр» ПсковГУ представил спектакль «Барышня-крестьянка» по мотивам одноимённой повести А. С. Пушкина.

Ранее Михаил Ведерников рассказал о значении слёта Союзного государства для Псковской области.

Добавим, мероприятие, которое стартовало в Печорах, является преемником слёта студенческих патриотических объединений Союзного государства, состоявшегося летом прошлого года в Москве. Его итогом стало формирование перечня совместных мероприятий в сфере патриотического воспитания на 2024 год.

Организаторами мероприятия стали Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Министерство образования Белоруссии, Проектный офис международного молодёжного сотрудничества по направлению «Россия − Беларусь» и Псковский государственный университет. Целью слёта стала выработка единых подходов к патриотическому воспитанию молодёжи и презентация лучших практик в пространстве Союзного государства.

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