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Общество

Специалисты разработали проект противоаварийных работ для старинной церкви Рождества Христова в Малах

Архитекторы из Санкт-Петербурга совместно со специалистами реставрационной мастерской Псковской епархии подготовили эскизный проект восстановления архитектурного облика позакомарного завершения церкви Рождества Христова в Малах. Об этом сообщается в телеграм-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)».

Здесь и далее фото АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)»

Проект будет представлен для обсуждения с представителем пользователя протоиереем Леонидом, настоятелем храма в Малах, и на реставрационном совете.

Предварительно реставраторы провели комплексные научные исследования памятников архитектуры Мальского монастыря. Рождественский храм, памятник архитектуры XVI века, ждет срочных противоаварийных работ.

В ходе исследования обнаружена неизвестная ранее историческая лестница центрального входа в подцерковье, где находится святой источник. Выявлены многочисленные утраты архитектурных элементов. Выявлены утраты и дефекты каменных опорных столбов подцерковья, требующие выполнения срочных противоаварийных работ. Подготовлены предложения к воссозданию утрат.

Проект противоаварийных работ разработан в соответствии с поставленной задачей и 73-м Федеральным законом и под контролем органа охраны.

Монастырь расположен между Печорами и Изборском. Разновременные храмы, берущие свое начало в середине XV века, находятся в аварийном состоянии.

Мальской Спасо-Рождественский монастырь – мужской православный монастырь в Печорском районе. Возник как место иноческого жилья в XV веке на берегу Мальского озера. Расположен в 18 км к юго-востоку от Псково-Печерского монастыря, близ деревни Малы.

Архитектурный ансамбль монастыря является объектом культурного наследия федерального значения и охраняется государством.

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